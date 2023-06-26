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Aksaray'da dehşete düşüren olay! Kaza yaptı, aracından inince başka bir araç çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Aksaray’da dehşete düşüren olay! Kaza yaptı, aracından inince başka bir araç çarptı

Korkunç olay dün Aksaray’da meydana geldi. Kaza sonrası yaralı halde otomobilinden inen 24 yaşındaki Mustafa Aytar’a, bu kez başka bir araç çarptı. Aytar ve ilk kazada yaralanan yanındaki 19 yaşındaki Ramazan Türkmen hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yaşanan kaza, dün Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Mustafa Aytar yöntemindeki 68 ADS 767 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazada sürücü Aytar ve yanındaki Ramazan Türkmen yaralandı. Kazanın ardından aracından inen Aytar'a, bu kez yine sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobil çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aytar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, kazaya karışıp kaçan 2 sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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