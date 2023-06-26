Arefe günü kurban kesilir mi, kabul olur mu? Bayramın 2.3.4. günü kurban kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ve saati 2023...
"Kurban ne zaman kesilir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Arefe günü kurban kesilir mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban ibadetiyle ilgili sorulara ayetler, hadisler ve din alimlerinin açıklamaları yanıt veriyor. İşte, Arefe günü kurban kesilir mi, kesilmez mi? sorusunun cevabı...
"Arefe günü kurban kesilir mi?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 27 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Miüslüman alemi kurban kesiminin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir?
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).
Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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