Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk başladı
Kurban Bayramına sayılı günler kala 9 günlük tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde önlemler aldı.
9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirecek olan vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğun yaşanmasına neden oldu.
Yoğunluk sebebiyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde önlemler aldı.
Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 552 sefer düzenleneceği ve 246 bin 994 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi.
9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan yarın ise bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcu havalimanını kullanacak.
Pazar günü ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.
"BİLETLERİ ÖNCEDEN ALDIK SIKINTI YAŞAMADIK"
Bayram tatili için Tekirdağ'dan Hakkari'ye giden ailesini İstanbul Havalimanı'na uğurlamaya gelen Fesih Altan, "Çerkezköy'de ikamet ediyoruz. Bilet konusuna da gelince bir ay öncesinden biletlerimizi kestik. Böyle kalabalık olacağını biliyorduk o yüzden önceden tedbirimizi aldık'' dedi.
Tatil için ailesiyle birlikte Erzurum'a giden Necip Aras, "Okullar da bildiğiniz gibi tatil oldu. Çocukların da tatilini orada geçirmesi için biletleri aldık. Tatilimizi memleketimizde yapalım dedik" diye konuştu.
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