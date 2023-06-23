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Pandemi döneminde getirilen müzik yasağı sona erdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Pandemi döneminde getirilen müzik yasağı sona erdi

Son dakika haberine göre koronavirüs pandemisi sırasında uygulanmaya başlanan gece 00.00 sonrası müzik yasağı, Türkiye genelinde kaldırıldı. Söz konusu yasak geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla'da kaldırılmıştı.

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