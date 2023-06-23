Manisa’daki fabrika yangını 19. saatte kontrol altına alındı! İşte alevlerin büyümesinin sebebi...

Tayfun Er'in olay yerinde aktardıkları şöyle:

"Geçtiğimiz gün 16.30 sularında Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı yangın. Alevlerle mücadele 19 saattir sürüyor ve resmi kaynaklar kontrol altına alındığını söyledi. Ancak tesiste içten içe yangın da sürüyor. Karadan hem Manisa hem İzmir itfaiyeleri çalışıyor havadan da Orman Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter müdahale ediyor.

Helikopterler aldıkları suları nokta atışı ile bırakıyor. Karadan 60 tane yangın söndürme aracı havadan da 3 tane yangın söndürme helikopteri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada bulunan ve poliüretan denilen madde dünden beri eriyerek yüksek ısı üreterek yandı. Fabrikanın tepesini kapatan saçlar ve çelikler yıkıldı. Bölgeyi simsiyah dumanlar kaplamış durumda.

Dün akşam itibarıyla Manisa'daki yangının dumanları İzmir'den görüldü. Alevler 19 saatlik mücadelenin ardında kontrol altına alındı. Bölgede görevli tüm ekipler çalışmaları sürdürüyor."