Manisa'daki fabrika yangını 19. saatte kontrol altına alındı! İşte alevlerin büyümesinin sebebi...
Manisa'nın Muradiye ilçesinde dün Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 19. saatinde kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette, soğutma çalışmalarımız sürüyor. Tahminimizce 1,5 gün sürebilir. Çünkü 3 katlı bina büyüklüğünde malzeme yığılmış" dedi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er son gelişmeleri aktardı.
OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada dün saat 16.20 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın idari binasına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Manisa'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada dün akşama doğru başlayan yangın 19. saatinde kontrol altına alındı.
Tayfun Er'in olay yerinde aktardıkları şöyle:
"Geçtiğimiz gün 16.30 sularında Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıktı yangın. Alevlerle mücadele 19 saattir sürüyor ve resmi kaynaklar kontrol altına alındığını söyledi. Ancak tesiste içten içe yangın da sürüyor. Karadan hem Manisa hem İzmir itfaiyeleri çalışıyor havadan da Orman Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter müdahale ediyor.
Helikopterler aldıkları suları nokta atışı ile bırakıyor. Karadan 60 tane yangın söndürme aracı havadan da 3 tane yangın söndürme helikopteri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada bulunan ve poliüretan denilen madde dünden beri eriyerek yüksek ısı üreterek yandı. Fabrikanın tepesini kapatan saçlar ve çelikler yıkıldı. Bölgeyi simsiyah dumanlar kaplamış durumda.
Dün akşam itibarıyla Manisa'daki yangının dumanları İzmir'den görüldü. Alevler 19 saatlik mücadelenin ardında kontrol altına alındı. Bölgede görevli tüm ekipler çalışmaları sürdürüyor."
"YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI"
Havanın kararmasıyla, yangına sadece karadan müdahale edildi. Alevler geceyi aydınlatırken, yangına çevre ve il ve ilçelerden destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda, yangına, 92 personel, 52 itfaiye aracı, 12 su tankeri ve 7 iş makinesiyle müdahale edildi.
85 dönümlük arazi üzerine kurulu tesisin tamamı yanarken, itfaiyenin dikkati sayesinde, yüzlerce tavuk ve horoz yanmaktan kurtuldu. Ekipler, yangının ulaştığı kümesteki 350'ye yakın tavuk ve horozu, kırdığı duvardan tahliye etti, 1 tavuk öldü. Tavuklar, tesis çalışanları tarafından şirkete ait araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, binlerce tonluk geri dönüşüm ürünü küle döndü.
"YANGIN KONTROL ALTINDA"
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangına ilişkin gelişmeleri anlattı.
Yaklaşık 17 saattir süren yangının, saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındığına değinen İnal, "Yangın şu an kontrol altına alınmış vaziyette, itfaiye ekiplerimiz yangını çevrelemiş durumda. Büyük kepçeler istedik. Kepçelerle içeri girip, yığılı malzemeyi çekip, soğutarak devam edeceğiz. Uzun bir yangın olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü içeride 1,5 yıllık birikmiş malzemeler gözüküyor. Çok ve yığılı olduğu için araçlarım dahi giremedi. Geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an da soğutma çalışmalarım devam ediyor" dedi.
"NEDENİ HENÜZ BELİRLENMEDİ"
Yangının çıkış nedeni üzerinde durduklarını ve henüz sebebinin belirlenemediğini dile getiren İnal, "İlk yangın plastik ürünlerin olduğu alanda çıkmış. Yangın, çok fazla köpük ve petrol kimyevi malzemelerin yer aldığı yığında statik elektrikten çıkmış olabilir. Oradaki çalışanlar da yangının birden büyüğünü söylediler. Yangın çıkınca kendilerini dışarıya zor atmışlar, bazı çalışanları da biz çıkardık. Şu an alevleri bastırdık, soğutma işlemi var. Tahminimizce 1,5 gün sürebilir. Çünkü 3 katlı bina büyüklüğünde bir malzeme yığılmış, plastik olduğundan üzeri eriyip tabaka yapıyor ve alt tarafı yanmaya devam ediyor. Müdahalemiz sürüyor" diye konuştu.
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