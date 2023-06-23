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Kontrolden çıkan araç takla attı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Kontrolden çıkan araç takla attı! Yaralılar var

TEM Otoyolu Kumburgaz istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yeşillik alana uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan 14 kaçak göçmen yaralandı.

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