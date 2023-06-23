Çorum'da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı | Ölü ve yaralılar var
Feci kaza sabah saatlerinde Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün kamyona çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul yönünden Samsun'a giden Erdoğan Türker yönetimindeki 55 HR 655 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 12 yaşındaki Abdulaziz Demir hayatını kaybetti; şoför Erdoğan Türker, yolcular Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal ve Hatun Kozak yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmancık ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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