Çorum’da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı | Ölü ve yaralılar var

Yaralılar ambulanslarla Osmancık ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.