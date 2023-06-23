İstanbul’da Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk A Haber’in drone kamerasında! .

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı. Yolların kilit noktaya geldiği mega şehirde vatandaşlar bir kez daha çileyi yaşadı. Öte yandan yoğunluk A Haber’in drone kamerasına canlı olarak yansıdı. Son durumu muhabir Figen Koçak aktardı. .