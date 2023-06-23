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AFAD duyurdu! Malatya'da deprem | 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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AFAD duyurdu! Malatya’da deprem | 2023 son depremler listesi

AFAD'dan yapılan açıklamada Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 20:05’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20:05'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Büyüklük:3.8 (Mw) Yer: Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-06-23 Saat:20:05:24 TSİ Enlem:38.05 N Boylam:37.694 E Derinlik:7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

23-06-2023 20:05:24 38.05 37.694 7 MW 3.8 Doğanşehir (Malatya)
23-06-2023 19:59:26 39.894 39.482 5.49 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane)
23-06-2023 19:58:51 38.14 38.554 7 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
23-06-2023 19:54:40 37.777 36.2 7.08 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)


23-06-2023 19:47:51 37.774 29.31 7 ML 1.5 Honaz (Denizli)
23-06-2023 19:46:23 38.159 37.06 7.07 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
23-06-2023 19:40:06 36.125 35.919 7 ML 2.0 Samandağ (Hatay) 592187
23-06-2023 19:22:21 38.21 38.074 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
23-06-2023 19:14:52 37.081 28.421 7.02 ML 2.0 Ula (Muğla)


23-06-2023 18:57:19 36.962 30.307 7 ML 1.2 Korkuteli (Antalya)
23-06-2023 18:56:37 37.479 37.087 5.66 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
23-06-2023 18:53:01 37.489 37.164 7.26 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
23-06-2023 18:42:44 37.325 36.49 7 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye)
23-06-2023 18:40:15 38.139 38.532 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
23-06-2023 18:28:42 38.148 38.416 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
23-06-2023 18:18:18 38.421 39.61 12.88 ML 1.8 Maden (Elazığ)
23-06-2023 17:59:11 38.119 38.709 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
23-06-2023 17:50:42 37.427 36.818 7 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
23-06-2023 17:46:04 37.776 37.88 0.28 ML 1.8 Tut (Adıyaman)
23-06-2023 17:40:54 38.131 38.538 7.11 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)

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