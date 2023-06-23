Elazığ’da mide bulandıran olay! Ekmeğin içinden bu kez de...

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağı öğrenildi. Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.