Elazığ'da mide bulandıran olay! Ekmeğin içinden bu kez de...
Mide bulandıran olay Elazığ’da meydana geldi. Ekmeğin içinden hamam böceği çıktı. Bir hafta önce yine ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise sucuğun içerisinde kurtçuklar fışkırmıştı.
Elazığ'da yaşanan olay, Çayda Çıra Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir şahıs büfeye giderek ekmek aldı.
Ekmeği yemek için bölen şahıs, yabancı bir madde fark etti. Yabancı maddeyi dikkatle inceleyen şahıs, bunun hamam böceği olduğunu gördü.
Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağı öğrenildi. Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.
EKMEĞİN İÇİNDEN İP ÇIKTI
Bir vatandaş aldığı ekmeğin içerisinden naylon ip çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş kahvaltı için zincir marketlerden birinde ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.
Bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, merkez Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.
Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
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