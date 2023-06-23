Her bölgeden Muğla'ya akın ettiler! Trafik kilitlendi 4 kilometre araç kuyruğu oluştu
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen milyonlarca kişi tatil bölgelerine akın etti. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi yerlerin bulunduğu tatil cenneti Muğla'ya Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında Trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.
5 BİN 946 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında "Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi. Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi.
Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.
BODRUM'A SON 24 SAATTE 25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.
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