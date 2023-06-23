Her bölgeden Muğla’ya akın ettiler! Trafik kilitlendi 4 kilometre araç kuyruğu oluştu

BODRUM'A SON 24 SAATTE 25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.