22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Mide bulundıran olay Elazığ’da meydana geldi. Bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

İddiaya göre, merkez Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA