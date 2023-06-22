Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...
YAŞAM İHA
Mide bulundıran olay Elazığ’da meydana geldi. Bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
İddiaya göre, merkez Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.
Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.
Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
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