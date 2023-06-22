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Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Emine Erdoğan’dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden "Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı yayımladı.

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