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Başkan Erdoğan Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Külliye'de kabul etti

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Başkan Erdoğan Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın’ı Külliye’de kabul etti

Son dakika... Başkan Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Detaylar gelecek...

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