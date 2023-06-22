ATM'den para çekip yatırırken dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Şifrenizi girerken...
Paranızı çekerken sakın bunu yapmayın! Dolandırıcıların tuzağına düşmden önlemini alın. Gün içerisinde çoğumuz banka ATM'lerinden işlem gerçekleştiriyor. Bankalar ise konu hakkında vatandaşları uyardı. Özellikle kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte, bilmeniz gerekenler...
ATM'den para çekerken dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz! Sakın bunları yapmayın.. Kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması durumunda dolandırıcılar vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Bankalar ise olası durumlar için bazı uyarılarda bulundu. İşte, ATM'den para çekerken dikkat etmeniz gerekenler...
ŞİFRENİZ KOLAY OLMASIN!
Şifrenizin ilk oluştururken kolay, ardıl olan numaraları seçmemeniz konusunda kesinlikle uyarı yapılıyor. Doğum tarihi ve telefon numarasının seçilmemesi konusuna da değiniliyor.
DOĞUM TARİHİNİZİ KULLANMAYIN!
İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.
KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN
Bankaların yaptığı duyuruda kart şifrenizin banka görevlisi dahil kimseyle paylaşılmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.
KART ŞİFRENİZİ GİRERKEN...
Gelelim en önemli detaylardan birisine... Kart şifrenizi girerken cihazın etrafında bir kamera olabilme durumuna karşın şifrenizi tuşların üzerini kapayarak girmeniz tavsiye ediliyor.
HEMEN BİLGİ VERİLMELİ
Bu gibi durumlar yaşandığı takdirde hemen bankanızı arayıp bilgi vermeniz ve hesabınızı kapatmanız gerekiyor.
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- ATM'den para çekip yatırırken dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Şifrenizi girerken...
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