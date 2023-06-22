ATM’den para çekip yatırırken dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Şifrenizi girerken...

DOĞUM TARİHİNİZİ KULLANMAYIN!

İşlem yaptığınız ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum (cihaz, kamera, delik vb.) varsa Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak Bankamızı bilgilendirin. Banka ya da kredi kartı şifrenizi belirlerken sizin ya da yakınlarınızın telefon numarası, doğum tarihi gibi elde edilmesi ve tahmini kolay numaraları seçmeyin.