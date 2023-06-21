Aydın'dan acı haber: Yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
YAŞAM AA
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde demiryolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkisinde demiryolunda 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Makinistler U.K. ve H.T'nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.
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