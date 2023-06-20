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AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası AK Parti'den Kılıç için taziye mesajı geldi.

Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Fevzi Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

FEVZİ KILIÇ KİMDİR?

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti.

Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

AK PARTİ'DEN TAZİYE

Sosyal medyadan taziyede bulnan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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