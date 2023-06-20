AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

FEVZİ KILIÇ KİMDİR?

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti.