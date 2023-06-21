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Karabük'te zincirleme kaza faciası: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Karabük’te zincirleme kaza faciası: Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza sabah saatlerinde Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda, biri TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı. Yaşanan facia anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te yaşanan kaza, saat 07.00 sularında D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Karabük yönüne giden S.G. idaresindeki 28 K 5322 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak N.P. idaresindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazayı görerek duran F.Y. yönetimindeki 28 AG 324 plakalı otomobile de arkadan gelen U.S. idaresindeki 34 BTC 956 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Karabük yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü.

Yara almadan kurtulan TIR şoförü S.G. ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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