Karabük'te zincirleme kaza faciası: Çok sayıda yaralı var
Korkunç kaza sabah saatlerinde Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda, biri TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı. Yaşanan facia anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı görerek duran F.Y. yönetimindeki 28 AG 324 plakalı otomobile de arkadan gelen U.S. idaresindeki 34 BTC 956 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Karabük yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü.
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