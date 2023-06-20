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Kars’ta sokaklarda kadın kılığında dolaşıp mahalleliyi tedirgin etmişti! Sır olay çözüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Kars’ta sokaklarda kadın kılığında dolaşıp mahalleliyi tedirgin etmişti! Sır olay çözüldü

Sır olay geçen gün Kars’ta meydana geldi. Sokaklarda kadın kıyafeti ile dolaşan bir şahıs mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kadın kıyafetiyle dolaşan sırt çantalı erkeğin 17 yaşındaki D.E.Ş. olduğunu tespit etti. Olayın basına yansımasının ardından bir yakınıyla polis merkezine giden D.E.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu ve oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenerek takip edildiği düşüncesiyle kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi'nde perşembe günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, kadın kıyafeti giymiş, sırt çantasıyla dolaşan erkeği fark edip, fotoğrafını çekerek polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polisi gören şüpheli, sırt çantası ve eşyalarını bırakarak kaçtı. 4 bin 500 nüfuslu mahallede bir gün sonra sabah saatlerinde aynı kişi, bir kez daha ortaya çıktı.

Tanrıverdi Caddesi ile Anıl Sokak'ta görülen şüpheliyi yakalamak için polis alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, cadde ve sokaklarda arama yaptı. Mahalledeki metruk binalar dahil, inşaat alanlarını didik didik arayan polis, şüpheliye ulaşamadı.

AKRABALARININ YANINA TATİLE GELMİŞ

Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayanları tedirgin eden olayın basına yansımasının ardından şüphelinin Bayrampaşa Mahallesi'nde oturduğu yakınıyla birlikte polis merkezine geldiği öğrenildi. D.E.Ş'nin akrabalarının yanına tatile geldiği ve psikolojik sorunları bulunduğu tespit edildi.

D.E.Ş.'nin oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip takip edildiğini düşündüğü için kadın kıyafetleriyle dolaştığı belirlendi. D.E.Ş.'nin tedavi için Harakani Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı bildirildi.

Mahalleliyi tedirgin eden olay! MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDEN OLAY!
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