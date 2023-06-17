Kars’ta mahalleliyi tedirgin eden olay! Ekipler esrarengiz şahsın peşinde | Kadın kılığında...
Esrarengiz olay 2 gün önce Kars’ta meydana geldi. Sokaklarda kadın kıyafeti ile dolaşan bir şahıs mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İşte akılalmaz olayın detayları...
Kars Halitpaşa Mahallesi'nde 2 gün önce bir erkek şahsın kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polis ekiplerini fark eden şüpheli olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.
Sabah 06.30 sıralarında yine Bayram Tanrıverdi Caddesinden Anıl Sokak'a doğru giden ve aynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.
Kimliği henüz bilinmeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30'da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. Bu insan ne için erkek olarak bayan elbisesiyle dolaşsın, herkes biraz şüphe kapıyor, tedirgin oluyor. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Emniyetimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ricamız bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum" dedi.
Mahalle sakinlerinden Ali Anli, "Bugün sabah 06.30'da olmuş, arkadaşlar görmüşler fotoğrafları da gösterdim size. Komşular çekmişler, ben yoktum uyuyordum. Uyandığım zaman kalktım mahalleli toplanmıştı yanlarına giderek ne olduğu sorduğumda bir erkeğin kadın kıyafeti ile gezdiğini söylediler" diye konuştu.
Halitpaşa Mahallesi'nde kadın giysileri giyerek dolaşan erkek, şüphelinin yakalanması için polis mahalleyi çalışma yaparken, olaydan tedirgin olan mahalle sakinleri şüphelinin biran evvel yakalanmasını istiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
- Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? YKS'de yanında olması gerekenler...
- Lise diplomaları ne zaman, hangi tarihte verilecek 2023? 12. sınıf Lise diplomaları nereden alınacak 2023? Açık Lise...
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...