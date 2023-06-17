Kars’ta mahalleliyi tedirgin eden olay! Ekipler esrarengiz şahsın peşinde | Kadın kılığında...

Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30'da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. Bu insan ne için erkek olarak bayan elbisesiyle dolaşsın, herkes biraz şüphe kapıyor, tedirgin oluyor. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Emniyetimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ricamız bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum" dedi.