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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı: 1 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Kocaeli’de tarihi eser kaçakçılığı: 1 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 tarihi eser bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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