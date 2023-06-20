İstanbul’da dehşete düşüren olay! Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra...
İstanbul’da geçen gün aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen 3 kişi, önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından birbirine silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kavgada 3 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan olay geçen cumartesi günü saat 21.40 sularında Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. , Tuncay A. ve Taner A. iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan yumruklaşmaların ardından Hüseyin A., Tuncay A. ve Taner A. birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinde yaşanan kavga ve ardından silahların çekildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin tartıştığı görülüyor.
Şahıslardan birinin iki kişiye yumruk attığı ve bu sırada yere düşen kişinin belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı görülüyor.
Ateş edilmesi üzerine işyerindeki kişilerin silahla karşılık vererek dışarı kaçtığı, yaralanan kişinin yerde otururken ateş etmeye devam ettiği görülüyor.
Olay sonrasında Hüseyin A.'nın hastanedeki tedavisine devam edilirken, taburcu olan Tuncay A. ve Taner A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İki kişi polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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