İstanbul’da dehşete düşüren olay! Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan olay geçen cumartesi günü saat 21.40 sularında Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. , Tuncay A. ve Taner A. iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan yumruklaşmaların ardından Hüseyin A., Tuncay A. ve Taner A. birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.