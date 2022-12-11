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Haberler Galeri Kader Yıldız'ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız'ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Kader Yıldız'ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız'ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Son dakika haberine göre 25 yaşındaki Kader Yıldız, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir AVM'nin balkonundan atlayarak canına kıymıştı. Anne Gülnaz Yıldız, kızının ölümüyle ilgili nişanlısı B.Y'ı suçladı. İddiaları şok etkisi yarattı. Genç kızın nişanlısı bakın neler yapmış.

Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:03
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Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Kader Yıldız daha 25 yaşındaydı... Tarihler 10 Ekim 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki AVM'nin balkonundan atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Acılı annesi Gülnaz Yıldız, Takvim Gazetesi'nden Sinem Uysal'a Kader'in el birliğiyle öldürüldüğünü anlattı.

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Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Kızının nişanlısı B.Y'ı suçladı. Şu açıklamaları yaptı: Kızım B.Y ile 3-4 yıl önce tanışmış. Nişanlarını ben yaptım. Kızım nişandan bir süre sonra B.Y'nın kendisini aldattığını öğrendi. Yüzüğü attı. Ama o, Kader'i yine kandırdı. Çünkü kızım çok aşıktı.

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Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Nişandan sonra kızıma takılan 200 bin liralık takıyı 'İş kuracağım' diyerek aldı. Kızıma 100 bin TL'lik kredi çektirdi! Hepsini sevgilisiyle harcadı. Kızım B.Y'nınyine kendisini aldattığını öğrenmişti.

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Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Olay günü kayınvalidesi S.E ve B.Y'nın sevgilisi A.G ile buluştu. Kızıma ne dedilerse çok ağlamış. Sonra onu olayın yaşandığı AVM'ye bırakmışlar.