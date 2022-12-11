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Kader Yıldız'ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız'ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı
Son dakika haberine göre 25 yaşındaki Kader Yıldız, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir AVM'nin balkonundan atlayarak canına kıymıştı. Anne Gülnaz Yıldız, kızının ölümüyle ilgili nişanlısı B.Y'ı suçladı. İddiaları şok etkisi yarattı. Genç kızın nişanlısı bakın neler yapmış.
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:58Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:03