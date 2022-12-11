Kader Yıldız’ın nişanlısı hakkında şok suçlama! Yıldız’ın ölümünden sonra yaptıkları vicdanları sarstı

Kızının nişanlısı B.Y'ı suçladı. Şu açıklamaları yaptı: Kızım B.Y ile 3-4 yıl önce tanışmış. Nişanlarını ben yaptım. Kızım nişandan bir süre sonra B.Y'nın kendisini aldattığını öğrendi. Yüzüğü attı. Ama o, Kader'i yine kandırdı. Çünkü kızım çok aşıktı.