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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Son dakika haberine göre: Halk arasında 'yılan bebek' olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığı ile doğan Gökdeniz Tuncer, 1 yaşına girdi. Oğlunun vücudunun 24 saat boyunca nemli kalması gerektiğini belirten anne Ela Tuncer "Hastalığın, 300 milyonda bir görülen nadir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bir tedavisi yok, ölümcül olduğunu biliyorum. Vücudunda cilt yok, tamamen kastan oluşuyor." dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 11:13
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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Uşak Eşme'de 25 Ocak 2021'de dünyaya gelen Gökdeniz bebek, Harlequin tipi iktiyozis (Palyaço Bebek Sendromu) hastalığı şüphesiyle 1 gün sonra İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Kuvöze alınan Gökdeniz'e yapılan tetkiklerin ardından 2 ay sonra Harlequin iktiyozis hastalığı tanısı konuldu.

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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Ela Tuncer, bu süreçte oğlunu bir kez göremedi. Gökdeniz hastanede 6 ay tedavi görürken, annesine de 3 ay boyunca bakım eğitimi verildi.

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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Cildindeki kuruluk nedeniyle 24 saat boyunca kremlenmek zorunda kalan Gökdeniz'e, ailesi nöbetleşerek bakım yapıyor.

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Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Enfeksiyon riski olan Gökdeniz'i 4 aylıkken sadece bir kez öpebildiğini söyleyen Ela Tuncer, "Hastalığın, 300 milyonda bir görülen nadir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bir tedavisi yok, ölümcül olduğunu biliyorum. Vücudunda cilt yok, tamamen kastan oluşuyor.