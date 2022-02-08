Yılan bebek Gökdeniz Tuncer 1 yaşına girdi! Annesi sadece bir kez öpebildi

Son dakika haberine göre: Halk arasında 'yılan bebek' olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığı ile doğan Gökdeniz Tuncer, 1 yaşına girdi. Oğlunun vücudunun 24 saat boyunca nemli kalması gerektiğini belirten anne Ela Tuncer "Hastalığın, 300 milyonda bir görülen nadir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bir tedavisi yok, ölümcül olduğunu biliyorum. Vücudunda cilt yok, tamamen kastan oluşuyor." dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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