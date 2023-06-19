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Kırklareli'nde göçmen operasyonu: İki haftada 517 kişi yakaladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu: İki haftada 517 kişi yakaladı

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 517 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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