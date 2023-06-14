İzmit’te köpeklerden kaçarken duvardan düşmüştü! Arkadaşları konuştu: Korku içindeyiz önlem alın

AÇ KALDIKLARINDA SALDIRIYORLAR

Hem kampüs hem de hastane çevresinde çok fazla köpek olduğunu ifade eden öğrencilerden Muhammet Öztürk: Çok ama çok fazla köpek var. Hatta bazen yemekhaneye kadar giriyorlar. Bazı arkadaşlar için bu durum travma derecesine kadar geldi. Aç kaldıklarında saldırgan oluyorlar.

Bu konudan sadece öğrenci değil, hasta ve hasta yakınları, öğretim görevlileri ve çalışanların tamamen rahatsız olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Ercan Konuklu: Bu konudan herkes rahatsız ben de rahatsızım. Okula giderken yurda giderken ara ara saldırı oluyor. Arkadaşlarımız da zor durumda kalıyor. Yetkililerin bir şekilde tedbir alması gerekiyor.

Kocaeli üniversitesi öğrencilerinden Azad Yıldız, Sibel Özdemir ve Dilek Işık da, hastane ve üniversite çevresinde köpeklerin sayısının her geçen gün daha da arttığını, aralarında bazılarının saldırgan olabildiğini ve diğer köpeklerinde saldırgan olmasına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca olayların çok az bir kısmının basına yansıdığını, bu kadar ağır hasar olmayan çok sayıda benzer olayın yaşandığını söyleyerek, hızlı bir şekilde tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptı.