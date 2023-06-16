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Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Hakkari’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu"nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-16 Haziran'da "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

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