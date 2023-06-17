Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 02.29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 02.29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREM LİSTESİ
2023-06-17 02:31:3337.8536.4587.0ML3.1Göksun (Kahramanmaraş)590926
2023-06-17 02:29:3437.85536.4567.0ML3.6Göksun (Kahramanmaraş)590925
2023-06-17 02:27:5538.29425.97415.06ML3.3Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.50 km] Çeşme (İzmir)590924
2023-06-17 01:49:1136.93929.31310.71ML2.4Çameli (Denizli)590923
2023-06-17 01:36:2938.3137.5387.03ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)590922
2023-06-17 01:33:5838.46137.5677.02ML1.7Darende (Malatya)590921
2023-06-17 01:31:4438.34538.2017.0ML1.6Yeşilyurt (Malatya)590920
2023-06-17 01:19:5940.80828.06111.61ML3.2Marmara Denizi - [19.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)590917
2023-06-17 01:08:2538.32938.2047.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590918
2023-06-17 01:06:2139.30226.0986.36ML1.3Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.84 km] Ayvacık (Çanakkale)590919
2023-06-17 00:54:5438.24538.3047.0ML0.8Yeşilyurt (Malatya)590916
2023-06-17 00:42:2237.52537.147.0ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)590915
2023-06-17 00:28:5637.98436.4446.99ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)590912
2023-06-17 00:28:2239.08728.93613.28ML1.2Simav (Kütahya)590914
2023-06-17 00:13:2738.25538.3057.0ML0.9Yeşilyurt (Malatya)590913
2023-06-16 23:58:5537.8737.8677.04ML1.2Gölbaşı (Adıyaman)590908
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