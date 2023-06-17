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Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 02.29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 02.29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-06-17

Saat:02:29:34 TSİ

Enlem:37.855 N

Boylam:36.456 E

Derinlik:7 km

AFAD SON DEPREM LİSTESİ

2023-06-17 02:31:3337.8536.4587.0ML3.1Göksun (Kahramanmaraş)590926

2023-06-17 02:29:3437.85536.4567.0ML3.6Göksun (Kahramanmaraş)590925

2023-06-17 02:27:5538.29425.97415.06ML3.3Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.50 km] Çeşme (İzmir)590924

2023-06-17 01:49:1136.93929.31310.71ML2.4Çameli (Denizli)590923

2023-06-17 01:36:2938.3137.5387.03ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)590922

2023-06-17 01:33:5838.46137.5677.02ML1.7Darende (Malatya)590921

2023-06-17 01:31:4438.34538.2017.0ML1.6Yeşilyurt (Malatya)590920

2023-06-17 01:19:5940.80828.06111.61ML3.2Marmara Denizi - [19.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)590917

2023-06-17 01:08:2538.32938.2047.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)590918

2023-06-17 01:06:2139.30226.0986.36ML1.3Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.84 km] Ayvacık (Çanakkale)590919

2023-06-17 00:54:5438.24538.3047.0ML0.8Yeşilyurt (Malatya)590916

2023-06-17 00:42:2237.52537.147.0ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)590915

2023-06-17 00:28:5637.98436.4446.99ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)590912

2023-06-17 00:28:2239.08728.93613.28ML1.2Simav (Kütahya)590914

2023-06-17 00:13:2738.25538.3057.0ML0.9Yeşilyurt (Malatya)590913

2023-06-16 23:58:5537.8737.8677.04ML1.2Gölbaşı (Adıyaman)590908

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