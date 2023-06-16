Son dakika haberi | Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda ile dolu sağanak ve fırtına uyarısı! Saat ve tarih verildi...
Son dakika | Mega kent İstanbul'a kritik uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. İstanbul için ‘sarı kodlu’ alarmda dolu, sağanak, fırtına uyarısı yapılarak saat ve tarih verildi. Bu kapsamda araçları olan vatandaşlar için önem arz eden açıklamada özellikle dolu ve sel baskınları için tedbirli olunması istendi. Peki, İstanbul’da sağanak yağış ve dolu ne zaman başlayacak? Hangi illerde dolu ve sağanak yağış beklenmekte? İşte detaylar…
SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kuvvetli yağışa ve yer yer dolunun da etkili olması beklenirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLE DOLU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale'de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası'nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren...
...İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
YURDUN BATI KESİMLERİ VE BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Ayrıca Türkiye'nin batı kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada Batı Karadeniz'de ise sağanağın, yarın öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu'da aralıklı ve yerel, pazar günü akşama kadar da kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BOLU İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Bolu'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bolu'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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