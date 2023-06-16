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"Çocuk gelin" soruşturmasında yeni gelişme! Sahte kemik yaşı tespit raporuna 4 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Çocuk gelin soruşturmasında yeni gelişme! Sahte kemik yaşı tespit raporuna 4 gözaltı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddiasıyla devam eden soruşturma kapsamında 2012 yılında "sahte kemik yaşı tespit raporu" verdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

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