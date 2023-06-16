Van'da 150 hektarlık alan suya kavuşturuldu
Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir süre önce çalışmalarına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Kanal yaklaşık 150 hektar tarım arazisini suyla buluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler devam ediyor. Bu kapsamda, Üçgen Mahallesi'nde bir süre önce çalışmalarına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tamamlanan sulama kanalı sayesinde 150 hektarlık tarım arazisi suyla buluştu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve beraberindekiler, çalışmanın tamamlandığı bölgede inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.
Mahallenin tarımsal gelişiminde kanalın önem taşıdığını belirten Üçgen Mahallesi Muhtarı Fuat Dalgın, emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha önce yapılan kanalların atıl durumda olduğunu dile getiren Dalgın, "Suyumuz araziye ulaşmadan yok oluyordu. Bu yüzden arazilerimizde sağlıklı sulama yapamıyorduk. Büyükşehir Belediyesine durumumuzu bildiren dilekçeyle başvuruda bulunduk. Mahallemizin kanal işini programa aldılar ve kanalımızı kısa sürede tamamlayarak teslim ettiler. Emeği geçen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- YKS PUAN HESAPLAMA ROBOTU 2023! TYT, AYT, YDT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS sayısal, sözel, eşit ağırlık net puan hesaplama ekranı!
- Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...
- Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...
- 150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?
- Yunus Demirer kimdir? Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli?
- Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli? Yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve biyografisi...
- Rauf Alp Denktaş kimdir? KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş nereli, kaç yaşında?
- Tanju Bilgiç kimdir? Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Haziran puan durumu...
- 35'lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!
- KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2023! Kamu işçisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu...