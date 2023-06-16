Van’da 150 hektarlık alan suya kavuşturuldu

Daha önce yapılan kanalların atıl durumda olduğunu dile getiren Dalgın, "Suyumuz araziye ulaşmadan yok oluyordu. Bu yüzden arazilerimizde sağlıklı sulama yapamıyorduk. Büyükşehir Belediyesine durumumuzu bildiren dilekçeyle başvuruda bulunduk. Mahallemizin kanal işini programa aldılar ve kanalımızı kısa sürede tamamlayarak teslim ettiler. Emeği geçen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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