16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da evinde vurulan avukat Belen’in şüpheli ölümü! Sevgilisi intihar dedi ama...

Ankara’da evinde vurulan avukat Belen’in şüpheli ölümü! Sevgilisi intihar dedi ama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
ABONE OL
Ankara’da evinde vurulan avukat Belen’in şüpheli ölümü! Sevgilisi intihar dedi ama...

Dehşete düşüren olay 15 Haziran Perşembe günü Ankara'da meydana geldi. 24 yaşındaki Avukat Belen Nesil Coğşun, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. AK Parti Aksaray İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Coğşun'un kızı Belen Nesil Coğşun'un ölümü ardından gözaltına alınan erkek arkadaşı Muhammet B., ifadesinde banyoda olduğu esnada silah sesinin geldiğini öne sürdü. Ancak Belen'in vurulduktan sonra yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Öte yandan olayın yaşandığı gün Coğşun'un 2 kez KADES ihbarında bulunduğu belirlendi. İşte kan donduran olayın detayları...

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Rezidansta meydana gelen olayda otel işletmecisi 33 yaşındaki Muhammet B., 24 yaşındaki sevgilisi Belen Nesil Coğşun'un intihar ettiğini, yaklaşık 1 aydır aynı evde kaldıklarını, kendisinin banyoda olduğu odadan silah sesinin geldiğini ve kız arkadaşının yatakta sırt üstü yatar vaziyette göğsünden yaralandığını gördüğünü, bunun üzerine kucağına alıp asansör önüne kadar getirdiğini belirterek ihbarda bulundu.

SİLAH YATAKTA BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sol göğsünden vurulduğu tespit edilen ve asansör kapsının önünde bulunan Coğşun, sevk edildiği Hacettepe Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, yatak odasında bulunan çift kişilik yatağın sağ tarafında bölgesel kan olduğu belirlenirken, silah yorganın altında bulundu.

KADES İHBARINDA BULUNMUŞ

Belen Nesil Coğşun'un erkek arkadaşı tarafından intihar ettiği iddia edildiği gün KADES ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin Coğşun'u adres teyidi amacıyla aradıkları ancak ulaşamadığı, yakın bir adresten ikinci ihbarın gelmesi üzerine harekete geçtikleri öğrenildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Kahramanmaraş'ta otel işletmeciliği yapan evli ve 1 çocuk babası Muhammet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammet B.'nin 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme ve Nakletme', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' ve 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

'İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Muhammet B., ifadesinde, Eski AK Parti Aksaray Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Aksaray İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Coğşun'un kızı olan Belen Nesil Coğşun'un 1 yıl önce ismini 'Belen' olarak değiştirdiğini söyledi. Coğşun'un şüpheli ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Muhammet B.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Barosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Çoşğun'un 15 Haziran Perşembe günü, öğle saatlerinde, ateşli silahla yaralanma sonucunda hayatını kaybettiği, sürecin Baro tarafından hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.

Olayla ilgili Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "15.06.2023 tarihinde, öğle saatlerine doğru meslektaşımız Av. Belen Nesil Coşğun ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili olarak ifade ve delil toplama işlemleri devam etmekte olup, süreç Baromuz tarafından olayın meydana geldiği andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir. Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve harici açıklamalar yapılmaması meslektaşımızın hatırasına saygı gereğidir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını derinden hissediyor; kendisine rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA