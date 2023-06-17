17 Haziran 2023, Cumartesi
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Ankara’da evinde vurulan avukat Belen’in şüpheli ölümü! Sevgilisi intihar dedi ama...
Dehşete düşüren olay 15 Haziran Perşembe günü Ankara'da meydana geldi. 24 yaşındaki Avukat Belen Nesil Coğşun, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Belen Nesil Coğşun'un ölümü ardından gözaltına alınan erkek arkadaşı Muhammet B., ifadesinde banyoda olduğu esnada silah sesinin geldiğini öne sürdü. Ancak Belen'in vurulduktan sonra yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Öte yandan olayın yaşandığı gün Coğşun'un 2 kez KADES ihbarında bulunduğu belirlendi. Genç avukatın cenazesi memleketi Aksaray’da toprağa verildi. İşte kan donduran olayın detayları...