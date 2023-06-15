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İstanbul’da skandal olay! Ambulansı durdurup bakın ne sordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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İstanbul’da skandal olay! Ambulansı durdurup bakın ne sordu

Akılalmaz olay sabah saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İddiaya göre ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, sağlık çalışanları ile tartışarak araçta hasta olup olmadığını sordu. İşte o görüntüler...

İstanbul'da yaşanan olay sabah saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı.

Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi.

Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.

Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada! AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ KAMERADA!
Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi DÜĞÜN KONVOYU AMBULANSA YOL VERMEDİ
Ambulansın zor anları AMBULANSIN ZOR ANLARI
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