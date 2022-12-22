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İstanbul’da akılalmaz görüntü! Hasta almaya giden ambulansa yol vermedi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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İstanbul’da akılalmaz görüntü! Hasta almaya giden ambulansa yol vermedi

İstanbul’da D -100 Karayolu üzerinde bir otomobil sürücüsü sürekli şerit değiştirerek ambulansa yol vermedi. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinden Pendik'e hasta almaya gittiği belirtilen ambulansa önünde ilerleyen otomobil sürücüsü yol vermedi.

Sürekli şerit değiştirerek ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye sebep oldu.

Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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