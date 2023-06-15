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Son dakika: İstanbul'da rezidansta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Son dakika: İstanbul’da rezidansta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son Dakika: Kağıthane Cendere Caddesi'nde bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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