İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Amacımız Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılması

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin "Büyük Ödül", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri" ile "Sosyal Bilimler" olmak üzere 3 dalda verildiğine dikkati çeken Erdoğan, İlim Yayma Vakfının 50. yılı münasebetiyle "50. Yıl Özel Ödülü" de verileceğini bildirdi.

Erdoğan, basın mensuplarından bu ödülün özellikle akademik dünyada ve gençler arasında tanınmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade ederek, "Başvuru ve aday gösterilme temelli bir ödül süreci işletildiği için ödülün başarısı aynı zamanda başvuruların zenginliğine ve çokluğuna bağlı. Geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık 1000 civarı başvuru içerisinden 3 tane ödülü vermiştik. Bu başvuruların sayısı, niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilal Erdoğan, büyük ödülün bu yıl 150 tam altın, diğer iki ödülün de ellişer tam altın cinsinden verilmesinde mutabık kalındığını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ödüllerin ilkinde 300 bin lira büyük ödül verildiğini, ikinci seferde enflasyonun üzerinde bir artış yapıp ödülü 600 bin liraya çıkardıklarını anımsattı.