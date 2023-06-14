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Kırıkkale'de yağışlar devam ediyor: Dereler taştı arazileri su bastı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Kırıkkale’de yağışlar devam ediyor: Dereler taştı arazileri su bastı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol, karayolları ekiplerince temizlendi.

İlçede ikindi vakti görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı yollarda hasar oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili arazileri ve bahçeleri su bastı.

Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol, karayolları ekiplerince temizlendi.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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