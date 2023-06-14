Tekirdağ'da akılalmaz olay! Yolda yürürken at çarptı
Tekirdağ'da ters yönde giden bir at arabası, yolda yürüyen 51 yaşındaki kadına çarptı. Olay iş yerinin kamerasına yansırken, talihsiz kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı Fatma C. (51), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi.
Ters yöne giren üzerinde 2 kişinin bulunduğu at arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ç.'ye çarptı. Sürücü at arabasını güçlükle durdururken, yere düşen Fatma Ç. yaralandı.
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