13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD açıkladı! Antalya'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler listesi

AFAD açıkladı! Antalya'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
ABONE OL
AFAD açıkladı! Antalya’da deprem meydana geldi | 2023 son depremler listesi

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Antalya’nın Demre ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem saat 18.23’te olurken şiddeti ise 3,5 olarak bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz merkezli Antalya'nın Demre ilçesinde hissedilen deprem olduğunu duyurdu.

Deprem saat 18.23 sularında meydana geldi.

Depremin şiddeti de 3,5 olarak bildirildi.

Büyüklük: 3.5 (Mw)

Yer: Akdeniz - [81.77 km] Demre (Antalya)

Tarih: 2023-06-13

Saat: 18:23:05 TSİ

Enlem: 35.542 N

Boylam: 30.3 E

Derinlik: 53.09 km

2023 AFAD SON DEPREMLER

13-06-2023 18:23:05 35.542 30.3 53.09 MW 3.5 Akdeniz - [81.77 km] Demre (Antalya) 590263
13-06-2023 17:54:38 38.159 38.548 7 ML 2.6 Battalgazi (Malatya) 590261

13-06-2023 17:52:54 38.27 38.241 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 590262
13-06-2023 17:40:24 37.985 36.356 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 590259
13-06-2023 17:37:50 37.974 36.301 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 590258
13-06-2023 17:29:27 39.618 26.442 7 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) 590255
13-06-2023 17:28:31 38.328 38.265 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 590253


13-06-2023 17:25:57 38.228 38.076 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 590252
13-06-2023 17:20:47 38.578 36.622 7.07 ML 1.6 Sarız (Kayseri) 590256
13-06-2023 17:20:04 38.144 38.559 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 590254
13-06-2023 17:18:30 38.689 42.595 7.42 ML 1.9 Van Gölü - [12.55 km] Tatvan (Bitlis) 590260
13-06-2023 17:17:45 38.606 39.038 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 590257
13-06-2023 17:07:09 38.419 37.409 6.85 ML 2.3 Darende (Malatya) 590251

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA