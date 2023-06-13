AFAD açıkladı! Antalya'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler listesi
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Antalya’nın Demre ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem saat 18.23’te olurken şiddeti ise 3,5 olarak bildirildi.
Deprem saat 18.23 sularında meydana geldi.
Depremin şiddeti de 3,5 olarak bildirildi.
Büyüklük: 3.5 (Mw)
Yer: Akdeniz - [81.77 km] Demre (Antalya)
Tarih: 2023-06-13
Saat: 18:23:05 TSİ
Enlem: 35.542 N
Boylam: 30.3 E
Derinlik: 53.09 km
2023 AFAD SON DEPREMLER
13-06-2023 18:23:05 35.542 30.3 53.09 MW 3.5 Akdeniz - [81.77 km] Demre (Antalya) 590263
13-06-2023 17:54:38 38.159 38.548 7 ML 2.6 Battalgazi (Malatya) 590261
13-06-2023 17:52:54 38.27 38.241 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 590262
13-06-2023 17:40:24 37.985 36.356 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 590259
13-06-2023 17:37:50 37.974 36.301 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 590258
13-06-2023 17:29:27 39.618 26.442 7 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) 590255
13-06-2023 17:28:31 38.328 38.265 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 590253
13-06-2023 17:25:57 38.228 38.076 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 590252
13-06-2023 17:20:47 38.578 36.622 7.07 ML 1.6 Sarız (Kayseri) 590256
13-06-2023 17:20:04 38.144 38.559 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 590254
13-06-2023 17:18:30 38.689 42.595 7.42 ML 1.9 Van Gölü - [12.55 km] Tatvan (Bitlis) 590260
13-06-2023 17:17:45 38.606 39.038 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 590257
13-06-2023 17:07:09 38.419 37.409 6.85 ML 2.3 Darende (Malatya) 590251
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