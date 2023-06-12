Ankara’da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğa sistematik eziyet: Anne ve üvey babadan akılalmaz işkenceler

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Leyla Ö. eşinin ölümünün ardından Hayati Ö. ile evlendi. Bu sırada Leyla Ö. ilk eşinden olan kızı Reyhan'ı kız kardeşine bıraktı. Bir süre sonra kızını yanına alan Leyla Ö., eşi Hayati Ö. ve 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Reyhan'ın küçük kızını kıskandığını bahane eden anne Leyla Ö., kız kardeşi Özlem İ.'yi arayarak almasını istedi. Özlem İ., 6 yaşındaki Reyhan'ı eve getirdiğinde, kıyafetlerinin kirli ve saçlarının dağınık olması nedeniyle yıkamak için banyoya götürdü. Bu sırada yeğeninin kollarının ve sırtının acıdığını söylemesi ve dokunmamasını istemesi üzerine şüphelenen teyze Özlem İ. yeğeninin vücudundaki morlukları görünce şoke oldu.