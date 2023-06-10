Roket fabrikasındaki patlama ile ilgili çevredeki esnaftan şok sözler: Deprem sandık

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 kişinin ölümüne sebep olan patlamayla ilgili konuşan Ali Güleç, "Deprem olduğunu hissettik en başta ama deprem olmadığını anladık sonra" dedi.





Makine ve Kimya Endüstrisi'ne bağlı Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki roket ve patlayıcı fabrikasının dinamik lokumu hazırlama bölümünde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Dumanların yükseldiği fabrikanın çevresinde esnaf ise olaya ilişkin ilk başlarda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti.



"DEPREM SANDIK"

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasının çevresindeki bir işletmede çalışan Ali Güleç, patlama anında büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Bir anda ses geldi. Sonra da MKE'de patlama olduğunu duyduk. Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık" diye konuştu.