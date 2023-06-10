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Ankara'da korkutan yangın ve patlama! Roket fabrikasından dumanlar yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Ankara’da korkutan yangın ve patlama! Roket fabrikasından dumanlar yükseldi

Ankara'da bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre fabrikada patlama seslerinin ardından dumanlar yükselirken, bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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