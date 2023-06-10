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Erzincan'da feci kaza: Dumanlar gökyüzünü kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Erzincan’da feci kaza: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler hayatını kaybetti. Güvenlik nedeniyle kapatılan Refahiye-Erzincan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

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