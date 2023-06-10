İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak | Mega şehirde Şampiyonlar Ligi finali önlemi

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla Fatih, Şişli ve Başakşehir'de trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları 7 Haziran saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılırken, bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi 11 Haziran saat 23.00'e kadar kullanılabilecek.

Maçın yapılacağı yarın saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Şişli'de Taşkışla Caddesi trafiğe kapalı olacak. Buna alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri belirlendi.