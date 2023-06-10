İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak | Mega şehirde Şampiyonlar Ligi finali önlemi
Son dakika haberi | İstanbul'da bu akşam 22.00'de başlayacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda güvenlik tedbiri alındı. Manchester City-Inter arasındaki mücadelenin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar da açıklandı.
İstanbul'da, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması için asayiş, ulaşım ve sağlık konularında tedbirler alındı.
İngiliz takımı Manchester City ve İtalya ekibi Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmalarında sona gelindi.
Maçın sorunsuz tamamlanması için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında birçok önlemin alındığı İstanbul, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.
İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Şampiyonlar Ligi final müsabakası için kentte güvenlik tedbirlerini artırdı. Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlenecek.
KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla Fatih, Şişli ve Başakşehir'de trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda Fatih'te, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları 7 Haziran saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılırken, bu yollara alternatif olarak sahildeki Kennedy Caddesi 11 Haziran saat 23.00'e kadar kullanılabilecek.
Maçın yapılacağı yarın saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Şişli'de Taşkışla Caddesi trafiğe kapalı olacak. Buna alternatif olarak Bedri Karafakioğlu, Cumhuriyet, Valikonağı, İnönü, Maçka ve Süleyman Seba caddeleri belirlendi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bulunduğu Başakşehir'de bugün saat 08.00'den 11 Haziran Pazar günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar."
TEM kuzey yan yol ve Olimpiyat Stadı Kayaşehir yolu ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
SEYİRCİLERE ÜCRETSİZ OTOBÜS VE METRO HİZMETİ
Final maçı için 25 birimi ve 117 personeliyle sahada olmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yol yapımı, ulaşım, otopark, aydınlatma ve yeşil alan gibi fiziki çalışmalar ile alan tahsisinden tanıtıma kadar pek çok başlıkta yürütülen hazırlıklarını tamamladı.
İBB iştiraki İETT, final maçı için 500 otobüs ile biletli ve akredite seyircilerin stada ücretsiz transferini sağlayacak. Transfer için Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan otobüsler hareket edecek.
Etkinlik için İETT'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan protokol kapsamında, 70 taşıt ve yaya sirkülasyon yönlendirme tabelası, 485 küçük araç ve 154 otobüs otoparkı olmak üzere 640 araçlık otopark için de düzenlemeler tamamlandı.
Biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişilerin, 9-10 Haziran ile 11 Haziran saat 12.00'ye kadar otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanması sağlanacak.
Acil durum ve yardım ekipleri ile zabıta ekipleri de hazırlık çalışmalarından itibaren şantiye ve stadyumda teyakkuz halinde olacak. Stadyum içinde, tribünlerde ve etkinlik alanlarında yangın olaylarına müdahale edilmesi için yeterli sayıda itfaiye aracı ve personeli görevlendirilecek.
Öte yandan, Başakşehir Belediyesi de stadyum çevresindeki 80 bin metrekarelik alanda hazırlık çalışması yürüttü. 57 bin metrekarelik alanda otopark ve yol çalışması yapan belediye ekipleri, 23 bin metrekare üzerine kurulacak etkinlik alanlarının da zemin düzleme işlemlerini tamamladı.
Etkinlik alanına denk gelen bölümlere 5 bin ton asfalt döküldü. Çalışma kapsamında, aydınlatma direkleri, yaya yolları ve otobüs indirme bindirme durakları da yapıldı.
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