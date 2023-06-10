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Küçük çocuğu okul koridorlarında dövmüştü! Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Küçük çocuğu okul koridorlarında dövmüştü! Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle

Aksaray'da öğrencisine koridorda dayak atan öğretmen Ali Rıza Yücel, dehşet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı. Ancak Yücel bununla da kalmadı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili harekete geçen Yücel, o dönem kendisine hakaret edenlere dava açtı.

Türkiye'yi şoke eden olay 2021'in aralık ayında meydana geldi. Ali Rıza Yücel, Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'ndeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeniydi.

DAKİKALARCA DÖVDÜ...

Bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. size küfretti' sözlerine sinirlendi. Sınıftan dışarıya çıkarttığı T.K.'yı koridorda tokatladı, boğazını sıktı dakikalarca darp etti.

BAŞKA BİR ÖĞRETMEN KURTARDI

Gürültüleri duyup sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan öğrenciyi Ali Rıza Yücel'in elinden güçlükle alabildi.

DURUMU AİLESİNE SÖYLEDİ

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken T.K. da durumu babası Duran K.'ye söyledi. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 gün rapor kaldı, öğretmen Ali Rıza Yücel'i de savcılığa şikayet etti.

1.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ali Rıza Yücel'e 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi.

GÖREVDEN ALINDI

Sonraki süreçte ise Ali Rıza Yücel'in bakanlık tarafından mesleğine son verildi. Kısa süre sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak yeni görevine başladığı öğrenildi.

FLAŞ GELİŞME

İşte o öğretmenle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. O dönem, öğrencisine şiddet uyguladığı için tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği öğretmen, savcılığa gitti. Kendisini sosyal medyadan eleştirenleri mahkemeye verdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Ümit Erdim'di.

BİRÇOK KİŞİYE DAVA AÇMIŞ!

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Erdim, "O kardeşimize dayak atan öğretmen sözlerim yüzünden bana hakaret davası açmış" dedi. Erdim'in paylaşımının ardından pek çok kişi Ali Rıza Yücel'in kendilerine de dava açtığını söyledi.

TEPKİ GECİKMEDİ

Öğrencisinden özür dileyen, eğitimci olarak kendisini eleştirmek yerine küçücük çocuğu hedef gösteren öğretmen Ali Rıza Yücel'e tepkiler gecikmedi: Utanması gerekirken bir de dava peşine mi düştü!

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Öte yandan Baba Duran T., geçtiğimiz aylarda yeniden savcılığa gitti. Öğretmen Ali Rıza Yücel'in servis bekleyen oğlu T.K.'nın yanına geldiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.'ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.

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