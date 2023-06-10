Küçük çocuğu okul koridorlarında dövmüştü! Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle

GÖREVDEN ALINDI

Sonraki süreçte ise Ali Rıza Yücel'in bakanlık tarafından mesleğine son verildi. Kısa süre sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak yeni görevine başladığı öğrenildi.

FLAŞ GELİŞME

İşte o öğretmenle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. O dönem, öğrencisine şiddet uyguladığı için tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği öğretmen, savcılığa gitti. Kendisini sosyal medyadan eleştirenleri mahkemeye verdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Ümit Erdim'di.

BİRÇOK KİŞİYE DAVA AÇMIŞ!

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Erdim, "O kardeşimize dayak atan öğretmen sözlerim yüzünden bana hakaret davası açmış" dedi. Erdim'in paylaşımının ardından pek çok kişi Ali Rıza Yücel'in kendilerine de dava açtığını söyledi.