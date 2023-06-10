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Ankara için SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı! Valilikten flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Ankara için SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı! Valilikten flaş açıklama

Ankara Valiliği, yarından itibaren (11 Haziran Pazar) kentin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden alınan son verilere göre; 11 Haziran 2023 Pazar günü ilimizin merkez ilçeleri ile güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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