Amasya'da sel sularına kapılmıştı! Zilal'den acı haber
Amasya'da, piknik yaptıkları alanda eşi ve arkadaşıyla birlikte otomobilde sel sularına kapılan 30 yaşındaki Zilal Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. İşte acı haberin ayrıntıları...
Amasya'nın Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden 33 yaşındaki Serkan ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi'nin içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi'nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin'i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü. Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Amasya Valiliği'nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."
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