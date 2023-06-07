Gaziantep’te film gibi hikaye: Aslında varız ama yokuz

"ANAYASAL HAKKI OLAN SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Hukuki sürecin devam ettiğini ve bu zaman zarfında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Körükçügil adına kimlik çıkarılmasını istediklerini belirtti. Bu süreç içerisinde anayasal hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanması gerektiğini belirten Avukat Kılıçaslan Subaşı, müvekkilini ameliyat ettirmek için dava açtıklarını belirtti, "Dosya ilk bize geldiğinde saklı nüfus adına biz başvurusunu yaptık. İdari tahkikat devam etmekte. İdari tahkikat devam ederken de müvekkilim ne yazık ki yaşından kaynaklı süreklilik arz eden bir şekilde sağlık hizmeti görmek zorunda. Müvekkilim her hastaneye gidişinde sorunlar yaşamakta. Evet, doğrudur idari sürecin adli sürecin usulüne göre devam etmesi gerekir. En azından biz bu süreçte müvekkilimizin anayasal hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanması gerektiği kanaatindeyiz. Her gittiği hastanede, her sağlık hizmetinde uzun bir süre sorun yaşamakta. Veznenin önünde saatlerce bekletiyorlar, şuan oturuyor ama güçlükle oturuyor normalde oturamıyor kendisi ve inanın bu dosya bize ilk intikal ettiğinde kendisinin ameliyat olması gerekiyordu biz idari başvuruyu yapalım dedik, hastane heyeti bunu kabul etmedi ve biz zorunlu olarak müvekkilim ameliyat olsun diye usulüne uygun olmadan dava açmak zorunda kaldık. Düşünün ki ameliyat olacak durumda dahi bu kadar bekletiliyorsa müvekkilim normal bir sağlık hizmetinde ne kadar bekleyecek. Müvekkilimin esas sorunu sağlık hizmetinden yararlanamaması" şeklinde konuştu.

Kardeşinin kimliği olduğunu ve soy bağı tespiti için gerekli davanın açıldığını söyleyerek idari tahkikatın devam ettiğini aktaran Avukat Subaşı, "Müvekkilimiz saklı nüfus olarak geçtiği için nüfusta kaydı yok. Ayrı bir kütüğü var ve ayrı bir kütüğe kaydediliyor lakin bununda vatandaşlıktan kaynaklı her hangi bir hakkı henüz bulunmamakta. Nüfus tarafından yapılan idari tahkikat devam ediyor. Kardeşi nüfusa kayıtlı, kardeşiyle olan nüfusunu yani en azından soy bağının tespiti amacıyla tespit davamızı açtık. Sonuçlanırsa en azından elimizde bir rapor olacak ama şu safhada sadece idarenin tahkikatı bitirmesini bekliyoruz" diye konuştu.