Amasya’da sele kapılmıştı! Ekipler onu arıyor
Amasya’nın Kızılkışlacık Köyünde geçen akşam saatlerinde sele kapılan otomobildeki 3 kişiden 2’si kaybolmuştu. Ekipler sele kapılan Murat Ekşi’nin cansız bedenine ulaşırken, Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kızılkışlacık köyüne piknik yapmak için giden ve aşırı yağış sonucu Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin araçlarıyla birlikte sele kapıldı. Serkan Şahin kendi çabalarıyla sağ olarak kurtulurken, Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Zilal Şahin'i ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekipler her alanı karış karış arıyor.
Ekipler arama kurtarma çalışmalarında teknolojiden de en üst seviyede faydalanıyor.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Zilal Şahin adlı vatandaşımızı bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları hâlihazırda sürmektedir. Önümüzdeki 5 gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar da beklenmekte olup, halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." dedi.
Sabah'ın haberine göre, Arama Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılkışlacık Köyü Muhtarı İbrahim Gök, "Yukarıdan aşağı bir tane vatandaş bana işaret yaptı. Bende bekledim onunla görüştüm. İsminin Serkan Şahin olduğunu söyledi. Gölette biz mahsur kaldık, sele kapıldık bizi kurtarın diye benden yardım istedi. Bende 112'yi aradım. 112'yi aradığımda burada böyle bir kayıp olduğunu, Serkan Şahin'in ifadesine göre kayıp olduğunu söyledim. Şuanda durumu vatandaşın bir tanesi Serkan Şahin sağ olarak hayatta. Onun ifadesine göre eşiyle Zilal olduğunu söyledi, Zilal Şahin ve bir tane de arkadaşı Murat Ekşi diye arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Şuan ki durum Murat Ekşi diye olan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Zilal Şahin ve araçlarının arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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